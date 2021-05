Honderden mensen geëvacueerd in Nieuw-Zeeland door watersnood

Nieuw-Zeeland heeft het leger ingezet om burgers te evacueren uit de regio Canterbury, op het Zuidereiland. Door zware regenval zijn op verschillende plekken in de regio overstromingen ontstaan, waardoor honderden mensen hun huis hebben moeten verlaten. Meer dan vijftig mensen zijn per helikopter geëvacueerd, schrijft persbureau AP.

Lokale autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen in Canterbury. Ashburton, een stad met 35.000 inwoners in de buurt van Christchurch, is moeilijk te bereiken en te verlaten, zei burgemeester Neil Brown op een persconferentie. Zeventien wegen en vier bruggen zijn afgesloten. De stad in noordelijke richting verlaten kan alleen via de lucht.

Een voorbijganger filmde de hoge waterstand in de Ashburton River: