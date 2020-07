Italiaanse oud-minister Salvini kan worden vervolgd voor vasthouden migranten

De Italiaanse oud-minister Matteo Salvini kan worden vervolgd voor het illegaal laten vasthouden van bootvluchtelingen op zee. Het parlement maakte een einde aan de speciale bescherming tegen juridische stappen die de leider van anti-immigratiepartij Lega als volksvertegenwoordiger genoot.

De ex-minister van Binnenlandse Zaken wordt ervan beschuldigd zonder geldige reden het aanleggen van een schip met migranten op het eilandje Lampedusa te hebben geweigerd, waar migranten vaak naartoe worden gebracht door mensensmokkelaars omdat ze daar de Europese Unie kunnen binnenkomen.

Pet van kustwacht

"Het is me een genoegen om naar het gerechtshof in Sicilië te gaan en dit prachtige land te verdedigen", zei Salvini in een toespraak voorafgaande aan de stemming over zijn immuniteit. Aan het einde ervan zette hij een pet van de kustwacht op.

De stemming in de senaat viel nipt uit in het nadeel van de rechts-populistische politicus. Dat werd al verwacht. Het is de tweede keer dat Salvini zijn immuniteit verliest. In 2018 ging het om eenzelfde soort zaak over het opvangen van migranten die per schip de Middellandse Zee oversteken. Bij een veroordeling kan de partijleider tot vijftien jaar cel krijgen.

Zwemmend naar Lampedusa

Salvini was van juni 2018 tot september vorig jaar minister van Binnenlandse Zaken. In die rol wilde hij in 2019 de opvarenden van het reddingsschip Open Arms in eerste instantie niet aan land laten komen. Meerdere EU-landen boden daarop aan de migranten op te nemen.

De situatie aan boord verslechterde naarmate de tijd verstreek. Vijftien migranten sprongen in zee in de hoop om zwemmend Lampedusa te bereiken.

Ze werden door reddingswerkers uit zee gehaald en naar het eiland gebracht: