Oude bekende Til is eerste aanwinst van nieuwe trainer Slot bij Feyenoord

Zijn vorm uit de eredivisie heeft Til de laatste twee seizoenen nooit meer kunnen evenaren. Als dynamische en ook makkelijke scorende middenvelder van AZ liet toenmalig bondscoach Ronald Koeman hem in het voorjaar van 2018 nog debuteren in het Nederlands elftal.

In de laatste twee volledige seizoenen van Til in Alkmaar was Slot assistent-trainer van John van den Brom. Kort nadat Slot aan de slag was gegaan als hoofdverantwoordelijke, zwichtte AZ voor de Russische miljoenen die op Til werden geboden.

Het is nog niet bekend of Feyenoord ook een optie heeft om Til na een seizoen definitief vast te leggen. Bij Spartak staan ook de Nederlanders Quincy Promes en Jorrit Hendrix onder contract.