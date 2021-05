Middelbare scholen kunnen helemaal open • 'Te vroeg om te speculeren over einde maatregelen'

Epidemioloog Alma Tostmann van het Nijmeegse Radboudumc noemt het nog te vroeg om te speculeren over een einddatum van de coronamaatregelen. Minister De Jonge noemde het gisteren "een reëel scenario" dat de mondkapjesplicht en het 1,5 meter afstand houden per 1 september worden losgelaten, maar Tostmann waarschuwt in het NOS Radio 1 Journaal dat er nog veel onzekerheden zijn.

"Ik weet niet of we dat per 1 september al kunnen doen. Het is iets waar we de komende maanden over moeten nadenken, als de cijfers echt zo laag blijven en we niet te veel last krijgen van varianten die roet in het eten gooien." Ze wijst erop dat in Engeland de Indiase variant momenteel veel mensen raakt die nog geen tweede prik hebben gehad.

Tostmann vult aan dat de vaccinatiegraad boven de 80 à 85 procent moet liggen, wil het virus geen kans meer krijgen. Of er strengere maatregelen moeten blijven gelden in gebieden waar dat niet gehaald wordt, zoals de Biblebelt, moet volgens haar worden gewogen door het OMT. "Dat zijn best ingewikkelde vraagstukken."

Volgens Tostmann zal het ook bij versoepelingen nodig blijven om veel te testen. "Op het moment dat er in een bepaald gebied dingen gebeuren die je liever niet ziet, wil je het snel kunnen oppikken. De enige manier waarop dat kan is toch veel te blijven testen."