Meer versoepelingen op Curaçao • EK in tweede helft juni misschien op grote schermen

Het kabinet kijkt na half juni nog eens of het EK voetbal op grote videoschermen in de buitenlucht kan worden bekeken. Dat heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gezegd na afloop van het Veiligheidsberaad met burgemeesters.

"Het OMT heeft duidelijk aangegeven dat dit nu niet verstandig is", zei Grapperhaus. Hij heeft daar met horeca-organisaties over gesproken en die zeiden er begrip voor te hebben. Na half juni wil Grapperhaus nog eens kijken hoe de situatie dan is. Dit betekent dat de eerste twee wedstrijden van het Nederlands elftal niet op grote schermen kunnen worden bekeken. Die zijn op 13 en 17 juni, tegen Oekraïne en Oostenrijk.

Minister Grapperhaus:

Ook voorzitter van het Veiligheidsberaad Bruls benadrukte na afloop van het overleg dat grote schermen plaatsen nu nog niet verstandig is. "De eerste twee wedstrijden zijn om 21.00 uur, de kroegen moeten om 22.00 uur dicht. Met andere woorden: dan moet je in de rust alles afbreken en mensen wegsturen", zei hij.

Naar eigen zeggen steekt het Veiligheidsberaad over twee weken "de peilstok" er opnieuw in. "We zitten nu in een bus die heel hard de helling afraast richting een groene vallei. We moeten opletten dat we niet uit de bocht vliegen en het ravijn induiken", aldus Bruls.