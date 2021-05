EK in tweede helft juni misschien op grote schermen • Adviseur Johnson waarschuwt voor derde golf

De Europese Unie heeft formeel ingestemd met gebruik van het Pfizer-BioNTech-vaccin voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar. Het besluit volgt op de goedkeuring afgelopen vrijdag door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Het middel is volgens deze toezichthouder veilig voor kinderen.

De Nederlandse Gezondheidsraad is bezig met een advies over het middel voor kinderen. Daarin wordt het oordeel van het EMA meegenomen. Als het advies van de Gezondheidsraad er is, is het aan het kabinet om een besluit te nemen.

In Nederland zijn bijna 800.000 kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud. Het RIVM heeft laten weten dat, mocht het nodig zijn, de infrastructuur voor vaccinaties voor kinderen aanwezig is.