Offerfeest op afstand: 'De gebedsmatjes liggen op anderhalve meter afstand'

Gelovigen met mondkapjes in een Rotterdamse moskee - ANP

Door het coronavirus loopt het Offerfeest voor veel moslims dit jaar behoorlijk anders. Familie opzoeken in het buitenland kan niet zomaar en het jaarlijkse feest samen vieren in een moskee in Nederland is ook lastig. "Normaal staan we schouder aan schouder in de moskee. Dit jaar liggen de gebedsmatjes op anderhalve meter afstand." Zo gelden bij de Mevlana Moskee in Rotterdam-West strenge regels, zegt Muhsin Köktas, voorzitter van de Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). "De woedoe, een rituele wassing voor het gebed, moet je bijvoorbeeld thuis doen", zegt hij. Ook zijn in de moskee alle wc's en voorbereidingsplekken dicht. En bij binnenkomst moeten bezoekers hun handen desinfecteren. De gebedskleedjes liggen op anderhalve meter afstand. In deze video legt Köktas uit welke maatregelen er zijn getroffen in veel moskeeën:

Een coronaproof Offerfeest, zo doen de moskeeën dat - NOS

In de Rotterdamse moskee is normaal gesproken plaats voor zo'n 2000 gelovigen. Dit jaar kunnen er niet meer dan 700 bezoekers terecht. Ook buiten op het plein is plek gemaakt om te bidden. Die oplossing werd ook bij andere moskeeën gevonden. Zo verplaats de Sayidina Ibrahim-moskee in de Utrechtse wijk Kanaleneiland het gebed naar een grasveld naast de moskee. Het bestuur raadt gelovigen aan een mondkapje te dragen, maar stelt dat niet verplicht. De Blauwe Moskee in Amsterdam-West houdt een gebed in een sporthal. "Zo zijn bijna alle Nederlandse moskeeën goed voorbereid op het Offerfeest", stelt Köktas van het (CMO). "Het nieuwe normaal is breed geaccepteerd bij de moslimgemeenschap. Mensen zijn heel creatief bezig om het Offerfeestgebed toch door te laten gaan."

Het Offerfeest begint elk jaar op de tiende dag van de laatste en meest heilige maand van de islamitische kalender, de Dhoe al-Hidzjah. In Nederland begint het feest dit jaar op vrijdag 31 juli en eindigt op maandag 3 augustus.

Maar de meningen over moskeebezoek tijdens een van de belangrijkste vieringen in de islam zijn verdeeld. Zo riep de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb gelovigen in Nieuwsuur op om het feest binnen een huishouden te vieren. "Nodig geen mensen uit, ga niet bij mensen op bezoek, dat is levensgevaarlijk", zei hij. Saïd Bouharrou van de Landelijke Raad van Marokkaans Moskeeën deelt de zorgen van Aboutaleb. "Thuis zijn het vaak grote families die bij elkaar komen tijdens het feest", zegt Bouharrou. "We roepen op om daar in kleine groepen te blijven."

Quote Wij achten het zeer aannemelijk dat moskeebezoekers, na het gebed, elkaar de handen zullen schudden of omhelzen. Vereniging van Marokkaanse Moskeeën Zuid-Nederland