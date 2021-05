Frenkie de Jong laat zich geen vermoeidheid aanpraten: 'Voel me fris' - NOS

Frenkie de Jong is dit seizoen niet kapot te krijgen. Maar liefst 5.337 minuten maakte de middenvelder van FC Barcelona dit seizoen. Alleen de Portugese Manchester City-verdediger Rúben Dias kreeg tot nu toe meer speeltijd, namelijk 5.456 minuten. Maar klagen over vermoeidheid? Dat deed De Jong niet toen hij zich zondag meldde bij het Oranjekamp in Lagos. "Vaak wordt het je aangepraat, maar zo voel ik dat niet", zegt hij "Ik voel me goed, voel me fris. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk voor mijn lichaam te zorgen, heb heel veel goede mensen om mij heen." 'Teleurstelling voel je, ook in je energie' Wat De Jong tegen het einde van het seizoen met FC Barcelona wel voelde, was het missen van het kampioenschap. "Die teleurstelling voel je, ook in de energie. Dat was heel lastig. De wedstrijd tegen Granada hadden we echt moeten winnen, dan waren we voor het eerst aan kop gekomen. Toen hebben we het weggegeven. Een grote teleurstelling."

Bij Oranje kan De Jong de teleurstelling van zich af spelen. De 24-jarige middenvelder staat voor zijn eerste grote toernooi met het Nederlands elftal. "Onze missie is Europees kampioen worden", aldus De Jong. "We zijn niet de topfavoriet, maar we behoren wel tot de landen die, als alles een beetje de goede kant op valt, een kans maken." 'Kan wat groeien bij Oranje' "Frankrijk is, gezien de selectie en als huidige wereldkampioen, de favoriet", vervolgt De Jong. "Wij hebben een goede groep met kwaliteit en zijn als team sterk. Ik denk dat er wat kan groeien. We hebben nog aardig wat tijd om ons voor te bereiden." Woensdag wacht de eerste interland in de voorbereiding op het EK, tegen Schotland in Faro. Voor De Jong kan het zijn 62ste wedstrijd van het seizoen worden en een kans om zijn imposante minutenaantal te vergroten. Hij is er naar eigen zeggen klaar voor. "Het is aan de trainer of hij mij opstelt."