Grote brand bij bioscoop in centrum Arnhem, meerdere woningen ontruimd

In een restaurant in het centrum van Arnhem heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond even na 04.00 uur in de zaak, die onder de Vue-bioscoop ligt. De brandweer rukte met diverse eenheden uit. Inmiddels is de brand geblust.

Er is veel rook de bioscoop in getrokken. Daardoor is er heel veel rookschade in het pand, zegt de brandweer. Negen naastgelegen woningen zijn vanwege de rook ontruimd. Er vielen geen gewonden.

Vanwege flinke rookontwikkeling kregen mensen die last hadden van de rook het advies deuren en ramen gesloten te houden.