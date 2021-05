Wekdienst 31/5: Middelbare scholen weer helemaal open • Jong Oranje in kwartfinale EK

Goedemorgen! Het vergt wat organisatie, maar middelbare scholen mogen vanaf vandaag weer alle leerlingen tegelijk in het schoolgebouw ontvangen. En het RIVM publiceert een rapport over het werken met het giftige chroom-6 bij Defensie.

Eerst het weer: er is veel zon, en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 24 graden in het binnenland.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. In de auto's zaten in totaal negen mensen, zegt een woordvoerder van de politie.

Winkelwagenmuntjesverzamelaar Sjoert Stel uit Coevorden is blij dat een oproep bij RTV Noord succes heeft gehad. Hij heeft ruim 8000 van de fiches, maar er ontbraken nog twee uit de provincie Groningen: die van het dorp Uithuizen en een oudere versie van de munt van Veendam. Die laatste is nu binnen dankzij de oproep.

"Iemand uit Sappemeer belde mij en vertelde dat hij het muntje voor me had", zegt de Drent tegen de regionale omroep. "Ik zei: hartstikke mooi!"

Het muntje is inmiddels via de post bij Snel gekomen en toegevoegd aan de verzameling. "Ik heb hem nu in de map zitten en dan gaat hij lekker op zolder." Tips over het laatste exemplaar uit Uithuizen zijn nog altijd welkom.