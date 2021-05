Jong Oranje vreest EK-favoriet Frankrijk niet: 'Zijn ze als team ook goed?'

Sven Botman - ANP

Neem een supertalent als de 18-jarige Eduardo Camavinga van Rennes, voeg er het verdedigingscentrum van RB Leipzig (Ibrahima Konaté en Dayot Upamecano, komend seizoen Liverpool en Bayern München) en de brille van Houssem Aouar van Olympique Lyonnais aan toe en maak het af met een toefje snelheid van Moussa Diaby van Bayer Leverkusen en Jonathan Ikoné van Lille. Et voilá, een Franse cocktail die de hoop in Hollandse harten rap doet smelten. De selectie waarmee Jong Frankrijk jaagt op de EK-titel zou het Oranje al moeilijk maken, laat staan Jong Oranje, de tegenstander van vanavond in de kwartfinales. Het verschil tussen beide ploegen is enorm. Op papier, althans. De totale transferwaarde van de 23-koppige Franse selectie is 517 miljoen euro, die van Jong Oranje 159 miljoen. "Heel goede voetballers", zegt Jong Oranje-verdediger Sven Botman. "Qua namen niet verkeerd, maar of ze als team ook zo goed zijn, weet ik niet." Lessen van Lille: 'Als team waren we heel bijzonder' Als Botman de beelden van de groepsfase heeft gezien, weet hij dat Frankrijk niet onverslaanbaar is. In de groepsfase won Denemarken namelijk met 1-0 van de Fransen.

Na Franse titel wil Botman zege op Fransen: 'Als team waren we heel bijzonder' - NOS

Waar Jong Frankrijk nog flink wat grote namen tot zijn beschikking heeft, heeft Jong Oranje behoorlijk ingeleverd zonder de afgehaakte Noa Lang, Deyovaisio Zeefuik, Ludovit Reis en Brian Brobbey en de naar Oranje vertrokken steunpilaren Teun Koopmeiners en Cody Gakpo. Botman weet als geen ander dat de beste spelers nog niet het beste team maken. Met Lille werd hij dit seizoen tot ieders verrassing kampioen van Frankrijk. "Als team waren we bijzonder", zegt Botman. "We vulden elkaar aan. Dat heeft ons zover gebracht."

Jong Oranje live bij de NOS Ook de tweede fase van het EK van Jong Oranje is live te zien bij de NOS. Het duel Jong Oranje-Jong Frankrijk is vanaf 18.00 uur rechtstreeks te zien op NOS.nl, NPO 2 en in de NOS-app. De voorbeschouwing begint om 17.45 uur. Mocht Jong Oranje de halve finales bereiken, dan speelt de ploeg op donderdag 3 juni in Székesfehérvár tegen de winnaar van Jong Denemarken-Jong Duitsland. De finale is op zondag 6 juni in Ljubljana.

Met Lille troefde Botman het veel rijkere en op papier veel sterkere Paris Saint-Germain af, de regerend kampioen. Het Paris Saint-Germain van sterren als Kylian Mbappé, van Neymar, van Ángel Di María. En van Mitchel Bakker, ploeggenoot van Botman bij Jong Oranje. "Die heb ik de nacht na het kampioenschap wel even gebeld...", zegt Botman. Nachtelijk belletje naar Bakker Botman en Bakker speelden in het seizoen 2018/2019 nog met elkaar bij Jong Ajax in de eerste divisie. Botman verhuisde daarna naar sc Heerenveen en Bakker ging naar PSG. "Zo'n belletje hoort erbij", gaat Botman verder. "Maar ik ga hem niet elke minuut treiteren. We kennen elkaar al lang en hebben ook respect voor elkaar." "Ik ben trots en blij voor hem", reageert Bakker. "Ik heb hem gefeliciteerd. Hij heeft een goed seizoen gehad." Volgend seizoen hoopt Bakker met Paris Saint-Germain revanche te nemen. Maar eerst Jong Frankrijk verslaan. "Gaan we zeker doen." Kijk hieronder naar het interview met Mitchel Bakker.