Argentinië over twee weken toch geen gastheer Copa América

De Copa América wordt niet in Argentinië gespeeld. Dat heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol besloten, dertien dagen voor de start van het evenement. De bond zegt dat dat het gevolg is van de "huidige omstandigheden".

Onduidelijk is wat daarmee wordt bedoeld, mogelijk heeft het te maken met de toename van het aantal coronabesmettingen in Argentinië. Conmebol zegt snel met meer informatie te komen.

Het toernooi tussen tien Zuid-Amerikaanse landen zou aanvankelijk in Argentinië en Colombia worden gespeeld, maar vanwege de politieke onrust in Colombia besloot Conmebol eerder deze maand dat alle wedstrijden in Argentinië worden gespeeld.

De Copa América staat gepland van 13 juni tot 10 juli. Het is niet duidelijk waar het toernooi nu zal worden gespeeld. "Conmebol bekijkt aanbiedingen van andere landen die interesse hebben getoond in het organiseren van het toernooi", aldus de bond in een korte verklaring.