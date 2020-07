Teleurgestelde turnster Thorsdottir: 'Besluit KNGU had anders gekund'

Turnster Thorsdottir over stilleggen programma: 'Dit is niet de oplossing' - NOS

"Natuurlijk, er moet erkenning zijn voor de zaken van vroeger. Het moest aan het daglicht komen. Dat was niet goed en is ook niet goed te praten. Het zou ons alleen niet moeten raken", verklaarde de bijna 22-jarige turnster over de situatie waarin zij en haar teamgenotes zijn beland.

Thorsdottir (21) verwoordde donderdag het gevoel in de groep van Nederlandse topturnsters, die hun voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar ernstig zien verstoord door de huidige situatie.

De olympische route van de Nederlandse turnsters is voorlopig door mist omgeven. Het besluit van de KNGU om het topsportprogramma van de vrouwen stil te leggen lopende het onafhankelijke onderzoek naar zware misstanden in de turnwereld, is volgens turnster Eythora Thorsdottir niet de oplossing. "Wij vinden het jammer dat wij nu het slachtoffer zijn van dat besluit. Dat had anders gekund."

Naar aanleiding van getuigenissen van meerdere oud-turnsters dat de huidige bondstrainer Vincent Wevers en bondscoach Gerben Wiersma (vrouwen) zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag besloot de KNGU het topsportprogramma voorlopig stil te leggen. De in totaal zes betrokken trainers bij het topsportprogramma mogen voorlopig niet als trainer van de bond hun functie uitoefenen.

Olympisch traject

De turnsters werden dinsdagavond al over het besluit geïnformeerd. Ze zijn er allerminst blij mee, omdat ze bezig zijn met olympisch traject richting Tokio 2021. Trainingsstages zijn door het besluit geschrapt en het is maar de vraag wat er gaat gebeuren met de Europese kampioenschappen in december.

De aanzet tot allerlei aantijgingen vormde een verhaal in het weekeinde in het Noordhollands Dagblad, waarin trainer Gerrit Beltman met een bekentenis kwam dat hij in het verleden turnsters te hebben gekleineerd en geïntimideerd. Daarna volgden beschuldigingen in Studio Sport aan het adres van Wevers (vader van olympische kampioene Sanne) en Wiersma.

Gesprekken met de turnsters en coaches de komende tijd moeten duidelijk maken hoe het programma van de Nederlandse topturnsters straks verder in ingevuld kan worden. Er is haast bij volgens Thorsdottir.

Ideaal

"Je wilt in een olympisch jaar alles ideaal hebben. Buiten het feit dat er veel kan gebeuren, zoals blessures, wil je dat alles om het turnen top is geregeld. Dat zag er eerst ook zo uit, tot dit besluit. Het is afwachten wat de individuele gevolgen zijn. Voor mij is de vraag: hoe ziet mijn jaar eruit? Ik wil in Tokio staan voor een topprestatie. Misschien kan dat niet."

Thorsdottir probeert positief te blijven. "Er zitten veel vragen in mijn hoofd. Ik blijf lekker trainen en doe nog steeds wat ik leuk vind. Ik hoop in ieder geval dat de slachtoffers van vroeger ook niet willen dat wij hier de dupe van worden. Volgens mij hebben we met z'n allen hetzelfde doel: een veilig topsportklimaat."