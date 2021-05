Raad voor de Rechtspraak wil driekwart van de vonnissen online publiceren

De Raad voor de Rechtspraak wil dat de overgrote meerderheid van de circa anderhalf miljoen vonnissen die jaarlijks worden uitgesproken in de komende tien jaar online beschikbaar komt. Dat zegt de voorzitter van de raad Henk Naves tegen NRC.

"We publiceren op dit moment minder dan 5 procent van alle uitspraken", zegt Naves tegen de krant. "Dat vinden we te weinig." Volgens Naves zijn niet alle uitspraken van belang om te publiceren en sommige kunnen vanwege privacyredenen niet openbaar worden gemaakt. "Maar we gaan naar een percentage dat rond de 75 procent ligt."

Met die ambitie staan rechtbanken voor een grote opgave, want voordat de uitspraken mogen worden gepubliceerd op rechtspraak.nl moeten ze worden geanonimiseerd. Daar moet speciale software bij gaan helpen. Die mogelijkheid wordt nu onderzocht, aldus Naves. Volgens hem moeten rechters hun vonnissen ook op een standaard manier gaan opschrijven, met minder privédetails.

Transparantie

Het doel van het online publiceren van het grootste deel van de uitspraken is het vergroten van de transparantie van de rechtspraak. Burgers moeten betere toegang krijgen tot informatie om eerlijkere kansen te krijgen om hun recht te halen, zegt Naves. "Als we vinden dat er voor iedereen een 'gelijk speelveld' moet zijn, dan moeten we ook de ambitie hebben om meer te publiceren."

Een van de dossiers waarin de transparantie ernstig tekortschoot, is de toeslagenaffaire. Ook de rechtspraak kreeg daarin kritiek: volgens de parlementaire onderzoekscommissie die onderzoek deed naar de affaire nam de rechter de ouders niet genoeg in bescherming tegen de Belastingdienst.