Vooral toename jongeren in de bijstand

Eind maart telde Nederland 433.000 mensen met een bijstandsuitkering, 12.000 meer dan een jaar eerder. De stijging was relatief het sterkst onder jongeren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor het vierde kwartaal op rij zijn er meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder. Bijstandsgerelateerde uitkeringen zoals de inkomenssteun voor zelfstandigen (Tozo), die vorig jaar maart zijn gestart vanwege de coronacrisis, zijn niet meegeteld.

In alle leeftijdsgroepen waren er meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder, maar onder jongeren tot 27 jaar was de toename met 3000 mensen relatief het grootst. Dat komt overeen met een groei van 9 procent. In de groep van 27- tot 45-jarigen ging het om een stijging van 5000 (3 procent) en bij de 40-plussers was de toename 3000 (ruim 1 procent). Voor het derde kwartaal op rij waren er in elke leeftijdsgroep meer bijstandsgerechtigden dan een jaar eerder.

Sterkere stijging onder mensen met een migratieachtergrond

Er waren meer bijstandsontvangers onder zowel mensen met een Nederlandse achtergrond als mensen met een migratieachtergrond, maar de toename in die laatste categorie was wel sterker. Het aantal bijstandsontvangers met een Nederlandse achtergrond steeg met ruim duizend (1 procent), terwijl het aantal onder mensen een westerse migratieachtergrond toenam met duizend (3 procent) en onder degenen met een niet-westerse migratieachtergrond met bijna 9000 (4 procent).