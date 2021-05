Hoofdrol Martens bij bekerzege Barcelona-vrouwen; de treble is compleet

Voetbalster Lieke Martens heeft wederom laten zien in topvorm te zijn. Net als in de gewonnen Champions League-finale, was er in de finale om de Copa de la Reina een hoofdrol weggelegd voor de Oranje-international in dienst van FC Barcelona.

Barcelona is dit jaar ongenaakbaar in zowel de Spaanse competitie als de Champions League. Alle 28 competitieduels werden gewonnen en in die wedstrijden scoorde de Catalaanse ploeg liefst 132 keer. Slechts zeven keer werd er een doelpunt geïncasseerd.

De Champions League werd twee weken geleden met een 4-0 zege op Chelsea binnengesleept, waarna alleen de Copa de la Reina nog ontbrak voor de treble. Die beker werd zondag veroverd, dankzij een 4-2 zege op Levante, met opnieuw Martens in de hoofdrol.