Morgen vakantiedrukte, tropisch warm, stromingsgevaar en ook nog smog

Het kan morgen tropisch warm worden, met temperaturen die op sommige plekken kunnen oplopen tot boven de dertig graden. Op stranden, wegen en in de treinen wordt dan ook grote drukte verwacht.

Vooral in het zuiden, midden en oosten van het land zijn temperaturen tot 34 graden mogelijk. In het noorden wordt het niet warmer dan 28 graden en op de Wadden 25 graden.

In het zuiden en midden van het land is er later op de dag bovendien kans op smog door ozonvorming. Dat wil zeggen dat vuile stoffen in de lucht blijven hangen, doordat er weinig wind staat. Die stoffen zetten zich door het zonlicht om in ozon, de zogenoemde zomersmog.

Je kunt daar luchtwegklachten van krijgen, zoals hoesten en kortademigheid. Mensen die er gevoelig voor zijn kunnen beter binnenblijven, adviseert het RIVM.

Strandgangers

Aan de stranden doet zich morgen nog een natuurfenomeen voor waar mensen rekening mee moeten houden: de Reddingsbrigade waarschuwt voor muien en stromingsgevaar. Een mui is een opening tussen twee zandbanken, waarin het water snel en met veel kracht naar de zee terugstroomt.

"Het is de laatste tijd echt schering en inslag met die muien", vertelt Sander Zeilstra van Reddingsbrigade Nederland. "In Bergen aan Zee en op Texel moesten we er al mensen uithalen."

De Reddingsbrigade ziet dat mensen die in een mui komen vaak niet goed reageren. Het advies is om niet tegen de stroom in te zwemmen, richting strand dus, want "daar word je doodmoe van en dat red je niet". Je kunt je in eerste instantie beter laten meevoeren met de stroming, en dan schuin wegzwemmen richting de zandbank, de mui uit.

"Je kunt best naar het strand gaan morgen", zegt Zeilstra. "Maar zorg voor een goede voorbereiding. Je kunt gewoon aan de Reddingsbrigade vragen of en waar de muien bij je strand zijn." Verder is voorzichtig zijn in het water het devies: "Als je een zwemprestatie neer wilt zetten, ga je maar naar het zwembad."

Het Duitse meisje dat onlangs bij Ameland verdronk kwam ook in een mui terecht. Gisteren moesten drie tienerjongens bij Callantsoog uit een mui worden gered.

In deze animatie kun je zien hoe een muistroom werkt: