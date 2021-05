Weer overval op Nigeriaanse school, '200 kinderen ontvoerd'

In het noorden van Nigeria is opnieuw een school aangevallen, waarbij een groot aantal scholieren is ontvoerd. Lokale media spreken over minstens 200 ontvoerde kinderen; de autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd.

Het is niet bekend wie er achter de aanval van vandaag zitten. Het zou gaan om zwaar bewapende mannen.

Het Afrikaanse land wordt regelmatig geplaagd door aanvallen op scholen en universiteiten, waarbij vervolgens de kinderen worden ontvoerd om losgeld te kunnen eisen. Dit jaar alleen al zijn honderden scholieren en studenten ontvoerd.

In 2014 ontvoerde de jihadistische beweging Boko Haram 276 meisjes uit een school in Chibok, ook in Nigeria. Dat leverde destijds wereldwijd reacties op: onder meer first lady Michelle Obama poseerde met een spandoek met de tekst #BringBackOurGirls. Inmiddels hebben verschillende bendes de ontvoeringen overgenomen als manier om aan inkomsten te komen.

Vrijgelaten

Eind april werd een groep studenten van de Greenfield University in Kaduna meegenomen na een bestorming door een onbekende groep. Vijf gijzelaars werden om het leven gebracht, in de hoop op die manier losgeld los te krijgen.

Gisteren werden de resterende studenten vrijgelaten. Families van de ontvoerde studenten zeiden tegen een lokale krant dat er uiteindelijk losgeld is betaald. De regering ontkent dat.