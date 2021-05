Vier doden en vijf zwaargewonden bij ongeluk met zes auto's bij Borger

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Ook een traumahelikopter is opgeroepen. In de auto's zaten in totaal negen mensen, zegt een woordvoerder van de politie.

De politie roept omstanders op om afstand te houden van de hulpverleners. "De hulpdiensten zijn druk, geef hen de ruimte", wordt er getwitterd.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Volgens lokale media is een auto van het talud naast de weg gereden, maar dat kon de politiewoordvoerder nog niet bevestigen. De weg is voorlopig afgesloten.