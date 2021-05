Meerdere zwaargewonden na ongeluk met zes auto's bij Borger

Op de N34 bij Borger in Drenthe zijn meerdere zwaargewonden gevallen bij een ongeluk met zes voertuigen, meldt de politie. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Ook een traumahelikopter is opgeroepen.

In de auto's zaten in totaal negen mensen, zegt een woordvoerder van de politie. Hoeveel mensen er gewond zijn geraakt, is nog niet bekend.

Verschillende ambulances en de brandweer zijn ter plekke. Ten minste een auto ligt omgekeerd naast het wegdek.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Volgens lokale media is een auto van het talud naast de weg gereden, maar dat kon de politiewoordvoerder nog niet bevestigen. De weg is voorlopig afgesloten.