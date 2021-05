De Boer scherpt eigen Nederlandse record op 50 meter vrije slag aan

Bij de Mare Nostrum-wedstrijden in Monaco heeft Thom de Boer zijn eigen Nederlands record op de 50 meter vrije slag aangescherpt. De 29-jarige Alkmaarder dook met 21,62 onder zijn toptijd van 21,74, die hij op 3 december vorig jaar in Rotterdam had gezwommen.

Het ging wel lekker. Dit geeft me veel vertrouwen. Ik heb lekker geracet tegen de grote mannen. Op naar Barcelona en Japan", liet De Boer weten. Met Barcelona bedoelt hij het tweede deel van de Mare Nostrum-wedstrijden en met Japan uiteraard de Olympische Spelen.

Toussaint wint ook

Kira Toussaint won de 50 meter rugslag, waarop ze deze maand EK-goud pakte, in 27,67. Op de 100 rug, waarop ze op de EK vierde werd, zegevierde ze in 59,41. Ook Arjan Knipping boekte een zege; hij won in Monaco de 400 wissel in 4.16,24.