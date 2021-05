VeeKay rijdt even op kop in Indy500, maar eindigt uiteindelijk als achtste

Hélio Castroneves won de race voor de vierde keer in zijn carrière. Eerder zegevierde de 46-jarige Braziliaan in 2001, 2002 en 2009.

Het is autocoureur Rinus van Kalmthout niet gelukt als tweede Nederlander ooit de fameuze Indy500 op zijn naam te schrijven. Hij reed in het begin van de race enkele ronden op kop, maar zakte in de laatste fase weg en kwam na 200 ronden als achtste over de streep.

Op de Indianapolis Motor Speedway gold Van Kalmthout, die bezig is aan zijn tweede seizoen in de IndyCar, als een van de favorieten. De Nederlander werd in zijn debuutjaar uitgeroepen tot 'rookie of the year' en loste die belofte twee weken geleden in door voor het eerst een race te winnen.

Sterke start

Van Kalmthout, in de racewereld beter bekend onder de naam 'VeeKay', startte vanaf de eerste startrij en wist zijn derde startpositie in de eerste ronde te behouden. Direct daarna koos hij de aanval en haalde hij Colton Herta en Scott Dixon in. Bij het ingaan van de derde ronde had hij de koppositie te pakken.

Nadat hij voor de eerste keer de pitstraat in was gegaan, zakte de Nederlander terug naar de tweede plaats. Lokale held Conor Daly reed vervolgens lange tijd aan de leiding, maar 'VeeKay' was nooit ver weg.

In de laatste ronden verloor het 20-jarige Nederlandse racetalent toch een aantal plaatsen, vanwege een matige laatste pitstop. De strijd om de koppositie ging vervolgens tussen de ervaren Castroneves en de 24-jarige Álex Palou, die pas voor de tweede keer in zijn carrière deelnam aan de Indy500.