Nog eens 1100 ontslagen bij KLM, omzet duikelt met 75 procent

Voor nog eens 1100 KLM'ers dreigt ontslag, zeggen ingewijden tegen de NOS. De ontslagronde komt boven op de vrijwillige vertrekregeling en de KLM'ers die volgend jaar vervroegd met pensioen gaan. De ontslagen vallen door het hele bedrijf: piloten, cabine-personeel en grond- en kantoorpersoneel.

Het verlies van KLM is in het tweede kwartaal, waarin het hoogtepunt van de coronacrisis viel, verder gegroeid naar 493 miljoen euro. De omzet duikelde met 75 procent.

KLM deed het beter dan de Franse zustermaatschappij Air France. Door de strengere lockdownregels in Frankrijk ging de omzet daar met 87 procent achteruit.

De hele maatschappij Air France-KLM haalde een omzet van 1,2 miljard euro. Vorig jaar was dat 7 miljard euro. Het nettoverlies bedroeg 2,6 miljard euro, onder meer door extra afschrijvingen vanwege het vervroegd uit de vaart nemen van de Boeing 747 door KLM en de Airbus A380 en A340 door Air France.

Het bedrijf verwacht dat in de lopende periode 45 procent van alle vluchten vertrekt. In het vierde kwartaal van dit jaar moet dat zijn opgelopen tot 60 procent. Het concern houdt een slag om de arm, omdat het herstel sterk afhankelijk is van de ontwikkelingen rond het coronavirus.