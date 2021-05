Ondanks afwezigen heeft Jong Oranje vertrouwen in kwartfinale EK: 'Vol gas'

Het grote verschil met toen zit in de samenstelling van het team van Nederland. Deyovaisio Zeefuik, Noa Lang, Brian Brobbey (geblesseerd), Ludovit Reis (clubverplichtingen), Teun Koopmeiners en Cody Gakpo (naar het grote Oranje) deden die eerste wedstrijd mee en ontbreken nu om verschillende redenen.

Het Új Bozsik-stadion in Boedapest was de plek waar Jong Oranje op 24 maart begon aan de groepsfase van het EK met een 1-1 gelijkspel tegen Roemenië . Het is ook de plek waar Jong Oranje maandag begint aan het tweede deel van het toernooi, met topfavoriet Jong Frankrijk als tegenstander in de kwartfinales.

"Pittige aderlatingen", zegt bondscoach Erwin van de Looi. "Maar we hebben morgen een prima ploeg staan. Het gaat niet om de namen, maar om het team, het samenspel, de beleving, de overtuiging. We gaan vol gas tegen Frankrijk."

Jong Oranje live bij de NOS

Ook de tweede fase van het EK van Jong Oranje is live te zien bij de NOS. Het duel Jong Oranje-Jong Frankrijk is vanaf 18.00 uur rechtstreeks te zien op NOS.nl, NPO 2 en in de NOS-app. De voorbeschouwing begint om 17.45 uur.

Mocht Jong Oranje de halve finales bereiken, dan speelt de ploeg op donderdag 3 juni in Székesfehérvár tegen de winnaar van Jong Denemarken-Jong Duitsland. De finale is op zondag 6 juni in Ljubljana.