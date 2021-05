Israëlische oppositiepartijen willen coalitie zonder Netanyahu vormen

De partijen staan op verschillende thema's ver uit elkaar, maar worden verenigd in hun afkeer van samenwerking met Netanyahu. Reden daarvoor is de slepende corruptiezaak tegen de demissionaire premier. Netanyahu wordt beschuldigd van omkoping en het aannemen van steekpenningen. Dat proces kan nog jaren duren.

In een videoverklaring zei Bennett er "alles aan te willen doen" om tot een overeenkomst met Lapid te komen. De politicus spreekt over een "veranderingscoalitie", waarmee een einde kan worden gemaakt aan de dominantie van Netanyahu. Het enige alternatief zou het uitschrijven van nieuwe verkiezingen zijn, aldus de politicus.

Aanvankelijk was sprake van een patstelling omdat de twee grootste partijen, het rechtse Likud van Netanyahu en de middenpartij Blauw-Wit van Benny Gantz, het niet eens konden worden over samenwerking. Uiteindelijk kwamen ze een coalitie overeen, die al snel uiteen viel . Bij de verkiezingen van afgelopen maart werd Netanyahu opnieuw de grootste, maar de door hem gewenste rechtse coalitiepartners behaalden te weinig zetels om gezamenlijk tot een meerderheid te komen.

In Israël groeit de kans dat er voor het eerst in twaalf jaar een regering wordt gevormd zonder premier Netanyahu. Oppositieleider Yair Lapid, die al kan rekenen op de linkse partijen, heeft de steun gekregen van de rechtse oppositiepartij van Naftali Bennett, die eerder nog achter Netanyahu stond.

Correspondent Ties Brock:

"Als deze coalitie er komt, zou dat een aardverschuiving voor de Israëlische politiek betekenen. Jonge kinderen hebben geen andere premier meegemaakt dan Netanyahu. Daarom wordt er met veel interesse gekeken naar deze ontwikkelingen, ook omdat de partijen zo ver van elkaar afstaan.

Velen dachten dat het oplaaien van het conflict in Gaza afgelopen maand roet in het eten zou gooien bij de vorming van deze coalitie, omdat de partijen op dat vlak niet op een lijn zitten. Het blijkt dus geen dealbreaker te zijn. Dat laat wel zien hoe groot de afkeer van Netanyahu is, maar het is wel de vraag hoe stabiel deze coalitie zal zijn en of het tegen nieuwe crises bestand zal zijn."