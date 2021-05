Glenn Helberg wint Jos Brink Oeuvre Prijs voor inzet voor de lhbti-gemeenschap

Glenn Helberg heeft de Jos Brink Oeuvre Prijs gewonnen. De Curaçaos-Nederlandse psychiater en activist ontving de prijs in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De uitreiking was te volgen via een livestream.

Helberg zet zich al jaren in voor de lhbti-beweging in het Caribische deel van het Koninkrijk. Daarnaast is hij actief voor de gehele Nederlandse lhbti-gemeenschap. Met zijn werk probeert hij de verbinding te zoeken tussen verschillende groepen.

"Glenn Helberg is de mental health father van de queer community", concludeert de jury. "In een wereld die polariseert, is Glenn voor de verbinding en stelt hij zich open om te luisteren. Hij is heel erg menselijk en zet zich intersectioneel in. Inmiddels heeft hij een enorm oeuvre neergezet en daarmee is hij ook echt een terechte winnaar van de Jos Brink Prijs 2021", aldus het juryrapport.

Helberg zei ontroerd te zijn door de onderscheiding. "Het is ongelooflijk dat ik de prijs in ontvangst mag nemen. Ik ben zo blij." Daarna dankte hij twee vriendinnen dankzij wie hij een gezin kon stichten. "Ik dank dat we gedurfd hebben om onszelf te verwerkelijken en te doen wat we wilden."

10.000 euro en kunst

De oeuvreprijs, een geldbedrag van 10.000 euro en een kunstwerk, gaat iedere twee jaar naar een persoon of instelling die zich inzet voor acceptatie en veiligheid van lhbti'ers. Een student van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag maakt het kunstwerk.

De prijs is vernoemd naar de in 2007 overleden televisiepresentator Jos Brink. Het is de zevende keer dat de prijs is uitgereikt. De prijs wordt in opdracht van het ministerie van Onderwijs uitgereikt.

Naast Helberg waren nog twee andere genomineerden: Sandro Kortekaas die zich inzet voor lhbti-vluchtelingen en Tieneke Sumter die strijdt voor sociale rechtvaardigheid en gelijke rechten in Nederland en Suriname.