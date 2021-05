Hockeyers draaien warm voor EK met klinkende zege op wereldkampioen

De Nederlandse hockeyers hebben op de afsluitende speeldag in de Pro League het zelfvertrouwen flink opgekrikt. Wereldkampioen België, dat al zeker was van de eindzege, werd in Antwerpen met indrukwekkende cijfers geklopt: 4-0.

Bondscoach Max Caldas hoopt met zijn ploeg te pieken tijdens de Olympische Spelen, al staat vanaf vrijdag met het EK in eigen land ook een mooi toernooi voor de deur. Het is voor hem niet te hopen dat Nederland al zijn kruit al verschoten heeft in dit verkapte oefenduel.

Want bijna alles klopte bij Oranje, met een opvallende doelpuntenmaker op het scorebord. Roel Bovendeert zit namelijk niet bij de selectie, maar mocht toch opdraven in de plaats van Glenn Schuurman. Op aangeven van uitblinker Thierry Brinkman gleed hij de openingstreffer binnen.

Bovendeert op reservelijst

De getergde Bovendeert miste de Spelen in 2016 op het laatste moment en staat nu op de reservelijst van Caldas.