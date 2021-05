Van de Zandschulp stunt bij debuut op Roland Garros met winst op Hurkacz

Nadat het donker was geworden, de lampen aangezet waren en het publiek vanwege de Franse avondklok naar huis gegaan was, lukte er weinig meer bij Hurkacz, die eerder dit jaar nog het masterstoernooi van Miami won.

Van de Zandschulp, de nummer 154 van de wereld die die dit jaar in Australië zijn grandslamdebuut maakte, toonde veerkracht in de eerste twee sets, maar verloor die toch.

Van de Zandschulp is de enige Nederlandse man in het hoofdtoernooi van het grandslamtoernooi in Parijs. Robin Haase en Tallon Griekspoor sneuvelden in het kwalificatietoernooi. Kiki Bertens en Arantxa Rus komen maandag in actie bij de vrouwen.