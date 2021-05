Tweevoudig finalist Thiem al in eerste ronde Roland Garros onderuit

Voor tweevoudig finalist Dominic Thiem zit Roland Garros er na de eerste ronde al op. De Oostenrijkse nummer vier van de wereld kwam in zijn partij tegen Pablo Andújar op 2-0 in sets, maar verloor uiteindelijk van de Spaanse nummer 68 van de wereld: 6-4, 7-5, 3-6, 4-6, 4-6.

In de voorbereidingstoernooien in Rome en Lyon lag Thiem er al snel uit en dus liep hij niet over van zelfvertrouwen. De 35-jarige Spanjaard hield verrassend eenvoudig gelijke tred, al liet Thiem op de belangrijke punten in de eerste twee sets telkens wel zijn klasse zien.

Andújar, die negen ATP-finales bereikte (alle op gravel) en er vier won, toonde zich daarna vooral vaster, terwijl Thiem steeds vaker foute keuzes maakte.

Thiem behaalde in 2018 en 2019 de finale in Parijs. Beide keren verloor hij van Rafael Nadal.