Bernal bekroont sterke Giro met eindzege, Ganna maakt feest compleet in tijdrit

Egan Bernal heeft de 104de editie van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. In de afsluitende tijdrit kwam de roze leiderstrui van de Colombiaan niet meer in gevaar; hij kon zelfs al een paar meter voor de streep juichen.

Filippo Ganna maakte het feest compleet voor Ineos. De Italiaanse ploeggenoot van Bernal, die ook de openingsrace tegen de klok wist te winnen, reed ondanks een lekke band in de laatste kilometers naar de winst in de tijdrit.

De nummer twee in het algemeen klassement, Damiano Caruso, wist nog wel 30 seconden terug te pakken op de kopman van Ineos. Maar omdat hij met een achterstand van 1.59 aan de slotrit van ruim dertig kilometer was begonnen, moest de Italiaan van Bahrain - zoals verwacht - genoegen nemen met de tweede plaats in het eindklassement.

Rémi Cavagna startte na Ganna en leek de topfavoriet van zijn troon te gaan stoten, maar hij reed in een bocht in de laatste 500 meter rechtdoor de hekken in. De Franse tijdritkampioen stapte snel weer op, maar kwam 12 seconden tekort voor de zege. Jumbo-Visma-renner Edoardo Affini eindigde als derde, op 13 tellen van Ganna.

Ganna droeg de eerste drie dagen de roze leiderstrui en moest in de rest van de ronde vooral heel veel kilometers op kop rijden om zijn kopman Bernal uit de problemen te houden. De 24-jarige wereldkampioen tijdrijden bleek echter genoeg energie over te hebben om de Giro met een razendsnelle tijdrit af te sluiten. Ganna klokte 33.40 met een gemiddelde snelheid van 53,7 kilometer per uur, inclusief fietswissel.

Bernal begon drie weken geleden als een van de topfavorieten aan de Giro d'Italia, hoewel het nog wel de vraag was of zijn rugklachten niet opnieuw roet in het eten zouden gooien. De Colombiaanse winnaar van de Tour van 2019 moest vorig jaar namelijk nog afstappen in de Ronde van Frankrijk omdat hij te veel last van zijn rug had.

Naarmate de Giro vorderde, werd steeds duidelijker dat Bernal bergop een maatje groter was dan zijn concurrenten. In de negende etappe naar Campo Felice greep hij de roze trui door in de onverharde slotkilometer bergop naar zijn eerste ritzege in een grote ronde te rijden.

Een week later won ook hij de ingekorte koninginnenrit naar Cortina d'Ampezzo met overmacht en breidde hij zijn voorsprong nog verder uit.