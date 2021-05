Van Moer neemt nu wel goede route en wint openingsetappe Dauphiné

Brent Van Moer heeft de openingsetappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De 23-jarige Belg van Lotto Soudal kwam solo over de finish in Issoire.

Dat Van Moer in vorm was, bleek eerder deze week al in de Ronde van Limburg. Hij had met nog 500 meter te gaan een marge van tien seconden op het peloton. Toen de zege hem nauwelijks nog kon ontgaan, sloeg hij echter rechtsaf waar hij rechtdoor had moeten rijden.

In de eerste etappe van de Dauphiné koos hij wel de goede route en bleef hij het jagende peloton 25 seconden voor.

Bekijk hier hoe Van Moer de verkeerde kant op werd gestuurd in de Ronde van Limburg.