Hardloper overleden na aanrijding Zaltbommel, bestuurder op de vlucht

In Zaltbommel is een hardloper overleden na een aanrijding met een bestelwagen. De politie is op zoek naar de bestuurder, die na het ongeval is doorgereden. Agenten troffen later op de middag een bestelauto aan, die mogelijk bij het ongeluk was betrokken.

Het slachtoffer werd aangereden op een weg in landelijk gebied. De bestuurder van de auto sloeg na het ongeval op de vlucht. Omroep Gelderland schrijft dat het slachtoffer ter plaatse werd gereanimeerd, maar later in het ziekenhuis is overleden. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.

De politie roept mensen op om uit te zien naar de bestuurder en diens auto. Het zou gaan om een donkerblauwe Volkswagen Caddy of een soortgelijke auto. Vermoedelijk is de zijspiegel of koplamp van de donkerblauwe wagen kapot.