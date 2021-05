Meerkampster Vetter plaatst zich voor Tokio: 'Wow, ik heb het gewoon gedaan'

"Ik ga naar de Spelen, eindelijk kan ik het zeggen! Ik heb het gewoon gedaan", aldus de 28-jarige Vetter, die vorig jaar haar rentree maakte in het atletiek. Lange tijd kon ze zich niet meer opladen om topsport te bedrijven.

Vetter eindigde na het verspringen, speerwerpen en de afsluitende 800 meter op de tweede plaats in het eindklassement van Götzis. Met een puntentotaal van 6.536 had ze 116 punten meer dan de olympische limiet.

Anouk Vetter heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen. De atlete haalde zondag in het Oostenrijkse Götzis de limiet om komende zomer in Tokio actief te zijn op de meerkamp.

Vetter plaatst zich in Götzis voor de Spelen: 'Wow, ik heb het gewoon gedaan' - NOS

Na vier onderdelen zag het er zaterdag al goed uit voor Vetter, die ook op basis van haar plek op de wereldranglijst al goede papieren had om naar de Olympische Spelen te mogen.

Voor de Europees kampioene van 2016 en de winnares van WK-brons in 2017 worden het de tweede Spelen. In 2016 eindigde Vetter in Rio de Janeiro als tiende.

Oosterwegel en Taam

Emma Oosterwegel, die net als Nadine Broersen al zeker is van Tokio op basis van de wereldranglijst, werd zevende in Götzis met een persoonlijk record van 6.308 punten. Broersen gaf zaterdag na drie onderdelen op.

Bij de mannen haalde Rik Taam de olympische limiet van 8.350 punten niet; hij werd elfde met 8.095 punten. Pieter Braun deed niet mee in Götzis, hij is al zeker van Tokio.