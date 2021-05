'Team met medisch personeel vrijdag naar Suriname'

Het eerste team met medisch personeel vanuit Nederland vertrekt mogelijk vrijdag naar Suriname. Het gaat waarschijnlijk om verpleegkundigen, zaalartsen en IC-artsen, zegt Denise Telgt, infectioloog bij het Radboud UMC en één van de coördinatoren van de noodhulp.

Het team gaat naar Suriname om te helpen met de schrijnende coronasituatie in het land. Door het hoge aantal coronapatiënten is inmiddels het hoogste risiconiveau van kracht. Er is in ziekenhuizen sprake van code zwart en er is te weinig zuurstof voor covidpatiënten. Ook is er een tekort aan coronavaccins.

"We willen uiteindelijk tientallen mensen sturen en zijn nog op zoek naar medisch personeel", zegt Telgt tegen de NOS. Mensen die willen helpen kunnen zich melden. "Met name verpleegkundigen en IC-zaalartsen roep ik op. We vragen om twee weken inzetbaar te zijn, maar bedenk je wel: het wordt echt keihard. Er is daar nu een soort oorlogssituatie aan de gang."

Het team wil zo snel mogelijk op het vliegtuig stappen, maar er moeten nog praktische zaken worden geregeld, zoals visumverplichtingen en een logeeradres in Paramaribo. Ook moeten de hulpmiddelen worden verzameld, zegt Telgt die eerder voor het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid inventariseerde wat er nodig is in Suriname.

Ze verwacht dat het ministerie een deel van de miljoenen mondkapjes die nu in Nederlandse pakhuizen liggen, ter beschikking wil stellen. "De collega's in Suriname hebben lijsten opgesteld met de medische hulpmiddelen die nodig zijn, het gaat om heel veel zaken, zoals beademingsapparatuur en zuurstof."

Vaccins

Maar Telgt hoopt vooral op vaccins. "Het is eigenlijk mijn missie om die zo snel mogelijk in Suriname te krijgen, ook al is het maar een kleine hoeveelheid. Het ministerie heeft mij nog geen uitsluitsel gegeven of ik er wat kan meenemen, het is ingewikkeld zeggen ze."

Minister De Jonge kondigde eergisteren aan dat hij eind juni of begin juli waarschijnlijk honderdduizenden AstraZeneca-vaccins naar Suriname stuurt. Er liggen al bijna een half miljoen doses op voorraad in Nederland. Volgens het ministerie zijn die doses allemaal nog nodig voor de tweede prik voor mensen in Nederland die al de eerste AstraZeneca-prik hebben gehad.