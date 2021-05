De Boer door het stof: 'Het was niet mijn beste persconferentie'

Bondscoach Frank de Boer maakte deze week de tongen los tijdens een persconferentie over de bekendmaking van zijn EK-selectie. In het trainingskamp van het Nederlands elftal in het Portugese Lagos steekt hij zondag de hand in eigen boezem.

De Boer beweerde onder meer dat Donny van de Beek ongeveer 4.000 minuten heeft gemaakt dit seizoen bij Manchester United. In werkelijkheid zijn het er bijna 1.500.

"Ik kijk niet zo goed terug op mijn persconferentie. Die was niet mijn beste. En daar wil ik het ook bij laten. Laten we ons focussen op het voetbal."

Toch moet De Boer ook nog toegeven dat hij niet elke afvaller heeft gebeld, zoals hij op de persconferentie aangaf. "Dat was een slip of the tongue. Dat is een fout geweest."

Omstandigheden

In Portugal voelt De Boer zich inmiddels senang met Oranje. "De omstandigheden hier zijn fantastisch. Ik hoorde er goede geluiden over. Het is hartstikke mooi om hier te vertoeven en ons hier voor te bereiden op het EK."