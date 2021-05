Deel middelbare scholen wil nog niet volledig open, blijdschap en zorgen bij ouders

Onder een deel van de ouders van middelbare scholieren heerst onduidelijkheid over wat scholen nu precies van plan zijn met het fysieke onderwijs de komende weken. Sommige ouders zijn blij dat de school van hun kind weer helemaal opengaat. Anderen willen juist niet dat hun kind met veel andere leerlingen tegelijk in het schoolgebouw is.

Dat laatste doen scholen in onder meer Almere, Alkmaar, Purmerend, Rotterdam, Veghel en Eindhoven. Tot aan de vakantie op halve kracht fysiek onderwijs geven mag echter niet van de Onderwijsinspectie. Als een school na volgende week niet volledig opengaat, zal de inspectie na een melding in gesprek gaan met het schoolbestuur.

Niet alle middelbare scholen gaan morgen al volledig open. Dat mag al wel, en is vanaf 7 juni zelfs verplicht. Maar scholen krijgen de roosters en de benodigde ruimte niet zo snel rond, en er zijn veel twijfels over het zelftesten bij leerlingen. Dat blijkt uit een rondgang door de NOS.

Tallina van den Hoed heeft een dochter (16) en een zoon (14) op het Trinitas Gymnasium in Almere. Zij gaan nu om de dag naar school. Als het aan het schoolbestuur ligt, blijft dat de komende weken zo. Het bestuur zegt de gezondheid van leerlingen, ouders en docenten centraal te stellen en in de laatste weken voor de vakantie niet met "tussenoplossingen" te willen komen.

Van den Hoed is blij met die beslissing. "Ik zag het niet zitten om, met de vaccinatieafspraken al in de agenda, zo'n groot besmettingsrisico te lopen. Buiten dat ik het vreemd vind om kinderen bijna te verplichten om zelftesten te doen."

'Docenten nog niet gevaccineerd'

Ook docenten op veel middelbare scholen zijn huiverig om weer voor volle klassen te staan, zeggen schooldirecteuren tegen de NOS. Een lerares uit Nijmegen deelde afgelopen woensdag haar zorgen in een pleidooi op Facebook.

"Veel werknemers in het onderwijs maken zich zorgen over hun gezondheid", zegt ook bestuurder Henrik de Moel van de Algemene Onderwijsbond in een bericht op de eigen website. "Zeker nu nog lang niet iedereen aan de beurt is geweest voor zelfs maar de eerste vaccinatie." De bond adviseert docenten om collectief een beroep te doen op de Arbowet als er onveilige situaties ontstaan op school. Zo moet de ventilatie in het schoolgebouw bijvoorbeeld wel op orde zijn.

Verschillende onderwijsbonden schreven donderdag in een brief aan de Tweede Kamer dat middelbare scholen wat hen betreft beter na de zomervakantie weer volledig open kunnen gaan.

Van den Hoed kan zich goed voorstellen dat de leraren van haar kinderen nog niet willen lesgeven in volle klassen. "Zeker als ze nog niet gevaccineerd zijn. Dan is het gewoon een veel te groot risico."