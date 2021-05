Blind bijna boven Jan: 'We hebben de grenzen opgezocht'

"Vanaf het begin is er gezegd: er mag niets tegenzitten om dit toernooi te halen. We hebben de grenzen opgezocht, de lat hoog gelegd. En tot nu toe is alles voorspoedig verlopen."

Blind staat nog geen twee maanden na zijn enkeloperatie op het veld op het trainingskamp van Oranje in het Portugese Lagos. En dat zorgt voor een glimlach bij de 77-voudig international.

"Dit wil je gewoon niet missen. We hebben zo lang naar een eindtoernooi toegeleefd. Dat sprankje hoop dat er was, heb ik aangegrepen. Elke seconde die ik met mijn familie en medische staf in mijn revalidatie heb gestoken was het waard."

Blind gaat ervan uit zondag in Enschede tegen Georgië sowieso zijn rentree te gaan maken. "Daar focus ik mij op. Woensdag tegen Schotland? Dat zullen we aan moeten kijken. Als alles voorspoedig verloopt, zitten er dan misschien al wel wat minuutjes in."