Kunstwerken gestolen uit beeldentuin Borkel en Schaft

Uit een beeldentuin bij een café in Borkel en Schaft bij Valkenswaard zijn vijf bronzen beelden gestolen die daar tentoongesteld waren. Café-eigenaar Robby Verhagen vermoedt dat de beelden zijn gestolen vanwege het materiaal waarvan ze gemaakt zijn.

De diefstal kwam vrijdagochtend aan het licht. "Iemand die in onze tuin de beelden kwam bekijken, zag toen dat een aantal beelden ontbraken maar er was geen ravage", vertelt Verhagen van café De Zwaan aan Omroep Brabant. "Die bezoeker heeft de beheerder van onze beeldentuin gebeld en vroeg of het kon kloppen dat er wat beelden weg waren. De beheerder is daarop meteen hierheen gekomen en die kreeg de schrik van zijn leven."

Volgens Verhagen zijn de beelden gestolen omdat ze van brons zijn, een legering van koper en tin. "De beelden die zijn weggehaald, waren heel mooie kunstwerken van zo'n 2000 euro per stuk", vertelt hij. "Maar los daarvan: die kunstenaars stoppen hier hun ziel en zaligheid in. Ze zijn er maandenlang mee bezig. En dan wordt puur vanwege het materiaal zo'n beeld van de sokkel gebroken en omgesmolten voor iets van tweehonderd euro."

Geschrokken

Verhagen is aangeslagen door de diefstal. "We werken allemaal hard. We hebben vanwege de coronacrisis toch al niet zo'n fijne periode achter de rug, helemaal in de horeca. Dan ben je net goed en wel weer open en dan krijg je zoiets."

Volgens Verhagen zijn ook de kunstenaars geschrokken van de diefstal. "Die staan hier namelijk op eigen risico. Daar hebben ze voor getekend. Ze zijn er ondersteboven van. Wij exposeren al jaren beelden in onze tuin en er is nog nooit eerder iets gebeurd. En nu ineens dit", zegt Verhagen. "De kunstenaars hebben nu besloten alle bronzen beelden elke avond binnen te zetten en dan 's ochtends weer naar buiten te brengen, al is dat eigenlijk geen doen. Of ze nemen de beelden mee naar huis."