3x3-basketballers houden olympische droom levend met knappe zege op VS

De Nederlandse 3x3-basketballers hebben bij het olympisch kwalificatietoernooi in het Oostenrijkse Graz de halve finales bereikt. Arvin Slagter, Jessey Voorn, Julian Jaring en Dimeo van der Horst versloegen in de kwartfinales de Verenigde Staten, een van de topfavorieten van het toernooi, met 21-16.

Nederland neemt het later vandaag op tegen Frankrijk. Een plek bij de eerste drie levert een olympisch ticket op.

Nederland, dat zaterdag ternauwernood de knock-out-fase van het toernooi wist te bereiken, speelde vanaf het eerste fluitsignaal sterk tegen de Amerikanen. Tot aan 6-6 gingen de teams gelijk op, maar mede dankzij tweepunters van Jaring en Voorn werd er een gaatje geslagen.

Het als tweede geplaatste Amerikaanse team bleef het lang lastig houden met de fel verdedigende Nederlandse ploeg, die als derde was geplaatst voor dit toernooi. Even leek het fout te gaan voor Oranje toen de VS op 12-12 kwam en de oplopende foutenlast Nederland dwong om wat voorzichtiger te gaan verdedigen.

Vizier op scherp

Nederland was echter scorend optimaal in vorm en tweepunters van Voorn en Slagter gaven Oranje weer wat lucht. Na nog een benutte tweepunter van Slagter stond was het 19-16 en had Nederland nog maar twee punten nodig voor de zege.