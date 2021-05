3x3-basketballers grijpen olympisch ticket na geweldige comeback

De Nederlandse 3x3-basketballers hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Met een finaleplaats tijdens het kwalificatietoernooi in Graz klaarden Arvin Slagter, Jessey Voorn, Julian Jaring en Dimeo van der Horst de klus.

Nadat de groepsfase maar ternauwernood was overleefd, werd in de kwartfinale met de Verenigde Staten een van de topfavorieten verslagen. In de halve finale werd met 21-13 van Frankrijk gewonnen, waardoor een van de drie te vergeven tickets voor Nederland is.

Nederland verslaat de VS: