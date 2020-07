Burgemeester helpt Boels-Dolmans aan vereiste coronatest: 'Waar is de UCI?'

Stam wist uiteindelijk via de hoteleigenaar, die weer goed bevriend is met de plaatselijke burgemeester, voor de benodigde testen te zorgen.

"Het wordt hier in Italië niet zomaar voor je geregeld. Je moet het zelf doen", legt Stam uit. "Je moet je ingangen gebruiken om aan testen te kunnen komen. Dat is niet altijd even makkelijk. Want in Italië zeggen ze bijvoorbeeld: je komt niet uit Italië, dus dan krijg je geen test. Dan denk je wel, krijgen we dit wel op tijd voor elkaar?"

Het bevreemdt Stam dat wielerploegen hier zelf voor moeten zorgen. "Ik vind dat de UCI hier de verantwoordelijkheid in moet nemen. Zij maken het protocol. Het is nu zo: je moet getest worden, zoek het lekker uit."

Niet alleen Boels-Dolmans heeft last van de problematiek. "Ik had van tevoren de testen in Italië geregeld, maar toen we aankwamen zeiden ze: dit gaat niet gebeuren. Ik denk dat heel veel ploegen hiermee te maken hebben. Ik vind gewoon dat de UCI en organisatie zoiets moeten faciliteren."

Kopvrouw Anna van der Breggen van Boels-Dolmans bevestigt de woorden van haar ploegleider. "Het is een uitdaging voor de ploeg. Ik ga straks ook op hoogtestage in Oostenrijk en dan moet ik mijn testen zelf regelen in een land waar het misschien weer anders geregeld is. Dus dit alles vereist een hele goede planning."

Bekijk hieronder in het carrousel het interview met Anna van der Bruggen over het koersen in het coronatijdperk en haar vooruitblik op Strade Bianche: