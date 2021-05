Rentree De Goede en sterk debuut Van Gils opstekers Oranje-hockeysters

Buiten de terugkeer van De Goede was ook het sterke debuut van Stella van Gils een flinke opsteker met het oog op de drukke sportzomer. Een zomer waarin het Annan niet meezit met blessures, want Xan de Waard, Lidewij Welten, Ireen van den Assem en Marijn Veen ontbreken op dit moment nog.

Marloes Keetels zette Nederland in het eerste kwart op voorsprong, waarna de ploeg van Alyson Annan na een reeks strafcorners in het derde kwart afstand nam. Frédérique Matla benutte een strafbal, voortgekomen uit een corner, en Caia van Maasakker mikte raak uit een rebound.

Eva de Goede heeft haar fysieke test om met de Nederlandse hockeysters aan de EK deel te nemen goed doorstaan. De aanvoerster maakte haar rentree in het afsluitende duel met België in de Pro League, waarin Oranje al zeker was van de toernooizege.

Van Gils solliciteerde in elk geval nadrukkelijk naar een plek in de EK-selectie, die de komende week bekend wordt. Tijdens de Olympische Spelen (vanaf 25 juli), zijn mogelijk weer enkele vaste krachten terug bij Oranje. Zorgen om De Goede, die begin april haar pols brak, lijken inmiddels verleden tijd.

Ondanks de vele afwezigen was Nederland een maatje te groot voor België, dat de komende jaren onder leiding van Raoul Ehren grote plannen heeft. De voormalig succescoach van Den Bosch zag zijn ploeg in de openingsfase nog een goede kans krijgen om op voorsprong te komen.

Matla, onder Ehren afgelopen seizoen nog topscorer van de Bosschenaren, was bij alle drie de Oranje-goals betrokken. En het hadden er nog meer kunnen zijn als de ploeg van Annan in de loop van de partij wat zorgvuldiger in de afronding was geweest.