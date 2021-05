Quartararo wint overschaduwde MotoGP-race in Mugello - NOS

In het door het tragische ongeval van Jason Dupasquier overschaduwde raceweekend in Mugello, heeft de Fabio Quartararo de zege in de MotoGP gepakt.

Eerder op de dag werd bekend dat de 19-jarige Moto3-coureur Dupasquier is overleden aan de gevolgen van een zware val op zaterdag. Ondanks dat nieuws gingen de races op zondag (MotoGP, Moto2 en Moto3) gewoon door.

WK-stand

Uiteindelijk pakte Yamaha-coureur Quartararo zijn derde GP-zege van dit seizoen en verstevigde daarmee zijn leidende positie in de stand om de wereldtitel.

De Italiaan Francesco Bagnaia startte achter Quartararo als tweede, maar de nummer twee in de WK-stand kwam met de Ducati snel ten val. De Spanjaard Joan Mir werkte zich vanaf de negende plaats knap naar voren en werd tweede, voor de Portugees Miguel Oliveira, die voor het eerst dit jaar in de toptien eindigde.

In de door Remy Gardner gewonnen Moto2 pakte Bo Bendsneyder, 15de, een WK-punt.