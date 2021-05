2785 nieuwe besmettingen; ziekenhuisbezetting gehalveerd in maand tijd

Ook gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests: de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 3061 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 24 procent minder dan de zeven dagen daarvoor.

1327 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen nam de bezetting verder af. Er liggen nu 1327 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1352), van wie 486 op de IC (gisteren: 499), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Eind april lagen er nog ruim 2700 covidpatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Daarmee is de bezetting in een maand tijd meer dan gehalveerd.