Brand pakt eindzege in Ronde van Thüringen, Wiebes wint slotrit

Lucinda Brand heeft de 34ste editie van de Ronde van Thüringen op haar naam geschreven. De Nederlandse renster van Trek zag haar leidende positie in de door Lorena Wiebes gewonnen slotetappe niet meer in gevaar komen.

Brand begon de rit rondom Gotha met een voorsprong van 17 seconden op de Belgische Lotte Kopecky en 18 seconden op de Deense Emma Norsgaard.

Onderweg vielen er redelijk wat bonificatieseconden te verdienen, dus het pleit was nog niet beslecht. Tot tevredenheid van Brand waren er echter drie vluchters die alle bonificaties opsnoepten, waarna Wiebes de sprint won voor Kopecky en de Zweedse Emilia Fahlin.

Wiebes schreef ook de tweede etappe op haar naam; Brand won de derde en vijfde rit en veroverde de leiderstrui in de vierde etappe.

Pas de derde Nederlandse eindzege

Brand, die zich sinds dit jaar ook wereldkampioene veldrijden mag noemen, is pas de derde Nederlandse die zesdaagse Duitse rittenkoers weet te winnen. In 2001 zegevierde Mirjam Melchers en in 1989 schreef Vanessa van Dijk de ronde op haar naam.