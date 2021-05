De Bruyne breekt neus en oogkas in Champions League-finale

Kevin De Bruyne heeft zaterdag in de verloren Champions League-finale zijn neus gebroken. Ook zit er een breuk in de linkeroogkas van de spelmaker van Manchester City.

"Ik voel mij op dit moment goed. Ik ben nog steeds teleurgesteld, maar we komen terug.", liet hij op Twitter weten.

De 29-jarige Belg viel na een uur spelen huilend uit, na een botsing met Chelsea-speler Antonio Rüdiger. De Duitse verdediger kreeg geel voor de charge.

Het is niet bekend of het Europees kampioenschap voor De Bruyne in gevaar komt. De Rode Duivels spelen op zaterdag 12 juni hun eerste groepswedstrijd tegen Rusland.