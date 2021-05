Osaka begint Roland Garros met zege, maar wordt gewaarschuwd voor uitsluiting

Naomi Osaka heeft ten koste van de Roemeense Patricia Tig de tweede ronde op Roland Garros bereikt, maar de Japanse nummer twee van de wereld moet vrezen voor diskwalificatie als ze niet stopt met het boycotten van de verplichte persconferenties.

Dat hebben de vier grandslamtoernooien in een gezamenlijk statement kenbaar gemaakt. Voor het missen van de eerste persconferentie heeft de organisatie van Roland Garros de 23-jarige tennisster al een boete van ruim 12.000 euro opgelegd.

Osaka maakte eerder deze week bekend dat ze in Parijs de perspraatjes na wedstrijden zal overslaan om een lans te breken voor de geestelijke gezondheid van atleten. Ze vindt dat de journalisten geen rekening houden met de mentale gesteldheid van spelers, vooral na een verloren wedstrijd.

'Gebrek aan medewerking'

Naar aanleiding van die uitspraken, besloot Roland Garros om het gesprek met Osaka aan te gaan. Dat had niet het gewenste succes. "Na het gebrek aan medewerking van Osaka benaderden de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open haar gezamenlijk om haar welzijn te controleren en ondersteuning te bieden", valt er te lezen in de verklaring.

"Ze werd ook herinnerd aan haar verplichtingen, de gevolgen van het niet nakomen ervan en het feit dat de regels voor alle spelers hetzelfde zijn."

Om te voorkomen dat meer spelers niet meer met de pers willen praten, hebben de besturen van de grandslamtoernooien samen besloten dat uitsluiting tot de mogelijkheden behoort als sanctie.

Wel interview op de baan

Na haar eerste gewonnen partij gaf Osaka wel een korte reactie op de baan. "Ik ben heel blij dat ik heb gewonnen op deze mooie baan, waarop ik pas twee keer eerder heb gespeeld", aldus de Japanse, die zich op de vlakte hield en niet werd gevraagd naar haar boycot. "Mijn graveltennis is 'work in progress'. Hoe meer wedstrijden ik speel, hoe beter ik word."

Osaka, tweevoudig winnares van de US Open en de Australian Open, tikte Tig - de nummer 63 van de wereld - met 6-4,7-6 (5) van de baan.