Osaka begint Roland Garros met zege en geeft kort interview op de baan

Naomi Osaka heeft ten koste van de Roemeense Patricia Tig de tweede ronde op Roland Garros bereikt. De Japanse nummer twee van de wereld, tweevoudig winnares van de US Open en de Australian Open, tikte Tig - de nummer 63 van de wereld - met 6-4,7-6 (5) van de baan.

Gravel is niet de meest geschikte baansoort voor Osaka, die met haar agressieve spel vanaf de baseline en keiharde services hardcourt prefereert. De Japanse had ook een kwartier nodig voor de eerste break in de partij, in de tweede game. Tig brak nog wel terug, bij 3-5, om een game later zelf weer haar opslag in te leveren.