Ganna wint tijdrit ondanks lekke band • Bernal wint 104de Giro d'Italia

"Het was de eerste tijdrit ooit waar ik plezier in had. Ik zie altijd af in tijdritten, maar vandaag was speciaal", sprak Giro-winnaar Egan Bernal in Milaan. "Onderweg dacht ik alleen: ik mag geen fout maken, ik mag de Giro niet in een bocht verliezen. Dus daar heb ik geen risico's genomen."

"Het gevoel toen ik de Piazza Duomo opreed, was heel speciaal", aldus Bernal. "Ik zag veel Colombiaanse vlaggen, mensen waren voor mij aan het juichen. Toen ik realiseerde dat ik de Giro had gewonnen.. het is een onbeschrijflijk gevoel."