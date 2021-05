De Giro eindigt met een tijdrit naar Milaan, met Ganna als grote favoriet

Welkom vanuit Milaan, waar rond 17.15 uur vanmiddag een einde komt aan de Giro d'Italia van 2021. Met enige weemoed nemen we afscheid van Italië, maar eerst is er nog een tijdrit over 30,3 kilometer van Senago naar de Dom in Milaan.

Met dit liveblog zijn we er de hele dag weer bij. Andiamo!